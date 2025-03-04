Розкрадання коштів під час створення системи «ДЗВІН»: застосовано запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ

04 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України «ДЗВІН».

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:

прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Деталі справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура