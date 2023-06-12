Киянка вдарила ножем чоловіка через ревнощі

Після розпиття алкогольних напоїв між подружжям розпочалася сварка, у ході якої жінка ножем нанесла поранення чоловіку. Слідчі повідомили фігурантці про підозру, відтепер їй загрожує до восьми років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що з квартири на вулиці Якуба Коласа госпіталізовано 52-річного чоловіка з проникаючим пораненням живота. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та дільничні офіцери поліції.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Владислав Троцюк, провівши першочергові слідчі дії правоохоронці встановили, що до злочину причетна дружина потерпілого:

«Ми з’ясували, що подружжя перебувало у квартирі знайомого та разом з господарем вживали алкоголь. Коли власник помешкання пішов спати, гості продовжили випивати. Згодом, між чоловіком та дружиною виникла сварка через те, що чоловік приревнував жінку до друга. У відповідь на звинувачення фігурантка схопила ніж та вдарила ним чоловіка у живіт. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу».

57-річну киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кухонний ніж зі слідами крові, вилучили у якості речового доказу.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва