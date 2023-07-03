Розкрадання на ремонті укриттів у столиці – відсторонено від посади начальника Управління Святошинської РДА

За клопотанням Київської міської прокуратури суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА.

Прокуратура підозрює посадовця у розтраті 800 тис. грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття на території Святошинського району столиці (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний підписав акти виконаних робіт з завищеними обсягами та вартістю.

Київська міська прокуратура