Розкрито умисне вбивство чоловіка у Лисичанську  

За процесуального керівництва Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області слідчими відділу поліції №3 Сєвєродонецького районного управління Головного управління Нацполіції в Луганській області розкрито умисне вбивство у м. Лисичанську та затримано підозрюваного у його вчиненні.

За даними слідства, 8 лютого 2021 року під час спільного вживання спиртних напоїв за адресою підозрюваного між ним та його знайомим виник конфлікт. Під час подальшої бійки господар будинку завдав потерпілому численні удари руками та ногами, після чого забив до смерті кувалдою по голові.

З метою приховання слідів умисного вбивства зловмисник зняв з чоловіка одяг та спалив, розчленував тіло, склав у мішки та сховав у

господарчому приміщенні, а в подальшому планував закопати.

У результаті невідкладних першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили обставини злочину та місцезнаходження

причетної до його вчинення особи – 43-річного раніше неодноразово судимого мешканця м. Лисичанська.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури