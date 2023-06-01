Розпочато розслідування загибелі двох курсантів в університеті ДСНС

В даний час від виконання обов’язків відсторонено четверо осіб, відповідальних за навчальний процес.

Комісія апарату ДСНС розпочала службове розслідування у зв’язку з загибеллю курсантів Національного університету цивільного захисту.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). “Вчора на Харківщині сталася трагедія, яка забрала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважують, що більше інформації буде оприлюднено після закінчення розслідування.

Інцидент в університеті ДСНС

У приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області стався вибух, внаслідок якого загинули два курсанти, ще один отримав поранення.

Як повідомило місцеве видання Харків Times з посиланням на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, двоє курсантів 21 та 22 років загинули від отриманих травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні. Також внаслідок вибуху отримав поранення 20-річний курсант. За словами спікера прокуратури, життю постраждалого загрози немає. У прокуратурі повідомили, що всі були студентами 3-го курсу університету системи ДСНС.

За фактом вибуху відкрили провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу. Повідомлялось, що тип вибухового пристрою наразі встановлюється. // УНІАН