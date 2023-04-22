Ексдепутату райради з Херсонщини, який очолив окупаційний відділ поліції, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур заочно повідомлено про підозру колишньому депутату Каховського району у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний пішов на співпрацю з окупаційною владою та добровільно зайняв посаду так званого «начальника отдела полиции города Каховка».

На псевдопосаді посаді він сприяв встановленню та функціонуванню правоохоронної системи держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Каховська окружна прокуратура