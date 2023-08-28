Розповідала поліцейським Харківщини, як мріє про «великое русское будущее в Украине» — викрито чергову колаборантку

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 45-річній мешканці м. Люботин за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що наприкінці червня цього року у м. Люботин поліцейські прибули за викликом до родини, в якій виник сімейний скандал. Проте, прибувши на місце, правоохоронці зустрілись з прихильницею «руського миру». Жінка почала розповідати поліціянтам про те, як вона чекає «освобождения Харьковской области».

На цьому колаборантка не зупинилась: вона почала схвалювати дії російського очільника та додала, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до російської федерації».

Кремлівські наративи, висловлені жінкою, не залишились поза увагою — їй оголошено підозру.

Дізнання проводять дізнавачі відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура