Призначеному окупантами посадовцю псевдоправоохоронного органу Бердянська повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України мешканець Макіївки добровільно погодився на співпрацю з ними. Він прибув до тимчасово окупованого Бердянська та був призначений на посаду «в.о. першого заступника начальника» у незаконно створеному органі «МВС м. Бердянська».

Використовуючи надані йому військовою окупаційною адміністрацією владні повноваження, підозрюваний забезпечив формування та організацію структури штату в підпорядкованому йому підрозділі псевдооргану. Також він організовував та безпосередньо брав участь у проведенні незаконних обшуків, затримань громадян України – мешканців Бердянського району Запорізької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора