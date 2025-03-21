Розтрата ₴4,5 млн. столичного пологового будинку – підозрювану екстрадовано з Німеччини

За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено міжнародний розшук підозрюваної у справі про розтрату державних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам пологового будинку. Жінка обіймала посаду керівника відділу кадрів.

За даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів – наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо. Надалі кошти перераховувались на картки підконтрольних підозрюваним осіб. У такий спосіб група за 2021 рік та три місяці 2022 року розтратила 4,5 млн грн.

Жінці було повідомлено про підозру за фактом розтрати державних коштів та службове підроблення. З метою уникнення кримінальної відповідальності вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук.

За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України.

Крім того, у кримінальному провадженні вручено повідомлення про підозру керівнику пологового будинку, його заступнику, колишньому головному бухгалтеру, бухгалтеру, керівникам структурних підрозділів.

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Оперативний супровід — оперативний підрозділ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Бюро економічної безпеки України