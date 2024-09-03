Розтрата комунального майна зі збитками на ₴3 млн. у Чернігові – трьом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику комунального підприємства Чернігівської міської ради, його дружині та приватному підприємцю у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник одного з чернігівських комунальних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, організував злочинну схему розтрати грошових коштів, залучивши до неї свою дружину та приватного підприємця.

Дружина посадовця, представляючись довіреною особою підприємця, замовляла необхідні деталі із каменю габро у виробника, з подальшою їх доставкою напряму до структурного підрозділу комунального підприємства.

У свою чергу, службовець для видимості здійснення реальних господарських операцій укладав зі знайомим приватним підприємцем договори нібито про закупівлю деталей гранітних пам’ятників, а також підписував накладні з завідомо завищеними цінами на товар та неправдивими даними про їх поставку.

У ході досудового розслідування задокументовано 6 епізодів злочинної діяльності.

Протягом травня 2023 року – квітня 2024 року зловмисники закупили понад 3 тис. деталей гранітних пам’ятників, завдавши Чернігівській територіальній громаді в особі Чернігівської міської ради збитків на суму майже 3 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури