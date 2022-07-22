Розтрата майже півмільярда гривень коштів банку – повідомлено про підозру його екскерівнику

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові правління банку у пособництві в розтраті коштів (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи Головою правління банку та діючи разом з іншими службовими особами, упродовж 2014 року сприяв розтраті майна банку в особливо великих розмірах. Ними було оформлено та видано кредитів на підставних юридичних осіб на 477 млн грн, які не були повернуті.

Наразі Офісом Генерального прокурора вже скеровано до суду обвинувальні акти стосовно Голови та заступника Голови Спостережної ради, які розтратили та легалізували кошти банку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора