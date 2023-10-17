«Рятуючи» гроші на рахунку жінка втратила понад 29 тисяч гривень

Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання аферистів, а також нагадує громадянам про необхідність бути пильними та обережними під час спілкування із незнайомцями, особливо у разі здійснення будь-яких грошових операцій.

16 жовтня до відділення поліції N° 3 Вознесенського райуправління надійшло повідомлення від 49-річної жінки про те, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Зі слів потерпілої, під час телефонної розмови аферисти представились працівниками банку та переконали потерпілу, що наявні грошові кошти на її банківських картках терміново потрібно перерахувати на інші рахунки, щоб убезпечити їх від несанкціонованого втручання. Жінка виконала всі вимоги псевдобанкірів та через деякий час з її банківських карток були зняті грошові кошти загальною сумою 29 тисяч 420 гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до пʼяти років позбавлення волі.

Шановні громадяни, пам’ятайте, ким би не представився телефонний співбесідник, не повідомляйте ніколи особисті дані своєї банківської карти, особливо, CVV код, термін дії карти, одноразові паролі з повідомлень, дані для авторизації в онлайн-банкінгу. Не поспішайте проводити будь-які операції за вказівками співрозмовників, обов’язково перевіряйте достовірність інформації, яку вам надають невідомі, зателефонуйте на «гарячу лінію» банку або зверніться особисто до фахівця банківської установи.

Якщо відносно вас скоєно злочин, необхідно зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій та негайно звернутись до найближчого територіального відділення поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

Вознесенський районний відділ поліції