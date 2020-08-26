СБУ блокувала діяльність ворожої мережі пропагандистів із району проведення ООС

У районі проведення операції Об`єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване «Міністерство інформації ДНР».

За оперативною інформацією, до групи входило 5 мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів.

Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації «Л/ДНР» та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори.

Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання їхніх спільників.

Нагадаємо, що такі дії кваліфікуються як злочини проти основ національної безпеки. За діяльність спрямовану на повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, передбачена кримінальна відповідальність.

СБУ