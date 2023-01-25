СБУ ідентифікувала нових керівників окупаційного «мвд рф» на Херсонщині

Служба безпеки спільно з ДБР встановила особи ще п’ятьох колаборантів, які вступили до створеного агресором «главного управления мвд Херсонской области».

У лавах окупаційного органу їх призначили очільниками так званого «Голопристанского отдела полиции».

Нагадаємо, що це псевдоутворення виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Там вони брали участь у проведенні масових репресій проти місцевих жителів. Зафіксовано факти незаконного переслідування і викрадення людей, а також розграбування їхнього особистого майна під виглядом «профілактичних зачисток».

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування.

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України:

Бузукіну С.О. – начальнику «Голопристанського відділу поліції»;

Целорунгову В.Л. – заступнику начальника «Голопристанського відділу поліції»;

Воронову М.Ю. – начальнику відділу карного розшуку;

Норченку А.В. – начальнику відділу дорожньо-патрульної служби;

Колесніченку М.І. – співробітнику відділу карного розшуку.

Усі вони місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Розслідування проводили співробітники СБУ Кіровоградської області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Служба безпеки України