СБУ ідентифікувала нових керівників окупаційного «мвд рф» на Херсонщині

Published

Служба безпеки спільно з ДБР встановила особи ще п’ятьох колаборантів, які вступили до створеного агресором «главного управления мвд Херсонской области».

У лавах окупаційного органу їх призначили очільниками так званого «Голопристанского отдела полиции».

Возможно, это изображение 5 человек и текст

Нагадаємо, що це псевдоутворення виконує завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Там вони брали участь у проведенні масових репресій проти місцевих жителів. Зафіксовано факти незаконного переслідування і викрадення людей, а також розграбування їхнього особистого майна під виглядом «профілактичних зачисток».

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування.

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України:

  • Бузукіну С.О. – начальнику «Голопристанського відділу поліції»;
  • Целорунгову В.Л. – заступнику начальника «Голопристанського відділу поліції»;
  • Воронову М.Ю. – начальнику відділу карного розшуку;
  • Норченку А.В. – начальнику відділу дорожньо-патрульної служби;
  • Колесніченку М.І. – співробітнику відділу карного розшуку.

Усі вони місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Розслідування проводили співробітники СБУ Кіровоградської області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...