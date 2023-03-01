У пасажира столичного метро вилучили боєприпаси

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за незаконне зберігання та перевезення небезпечних предметів. Наразі правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Днями на станції метро «Теремки» поліцейські зупинили громадянина, який підозріло себе поводив й під час поверхневої перевірки у нього виявили у гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, задокументувала подію та вилучила боєприпаси.

Як розповів слідчий слідчого відділу управління поліції в метрополітені Нікіта Коршак, чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання:

«Також чоловік нам зізнався, що за місцем мешкання зберігає й інші небезпечні предмети. Ми негайно вирушили за вказаною адресою, звідки вилучили 915 набоїв калібру 5.45 мм. Вилучені боєприпаси також направили на експертизу та з’ясовуємо їх походження. Правопорушником виявився 25-річний мешканець Київщини.”

Слідчими управління поліції в метрополітені за погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва