СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон

Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу.

За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою «допомогу» в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

🔹 Так, у Києві:

Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про «погане» здоров’я.

🔹 На Кіровоградщині:

на оборудках викрито керівництво ВАТ «Кіровоградгаз». За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином «бронювали» їх на час мобілізації.

Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через «схему» посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

🔹 У Дніпрі:

кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

🔹 У Запоріжжі:

затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.

🔹 На Житомирщині:

викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.

🔹 На Закарпатті:

співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі «ухилянтів» за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

🔹 У Миколаєві:

затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

🔹 У Вінниці:

повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи «Шлях».

Служба безпеки України