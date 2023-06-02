СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу.
За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою «допомогу» в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.
🔹 Так, у Києві:
Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про «погане» здоров’я.
🔹 На Кіровоградщині:
на оборудках викрито керівництво ВАТ «Кіровоградгаз». За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином «бронювали» їх на час мобілізації.
Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через «схему» посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.
🔹 У Дніпрі:
кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.
🔹 У Запоріжжі:
затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.
🔹 На Житомирщині:
викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.
🔹 На Закарпатті:
співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі «ухилянтів» за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.
🔹 У Миколаєві:
затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.
🔹 У Вінниці:
повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи «Шлях».