СБУ ліквідувала 6 нових каналів втечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних «трафіків».

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Середня вартість «квитка на втечу» становила від 1,5 до 12 тис. дол. з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

У результаті проведення комплексних заходів на Київщині:

викрито місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення «багатодітного батька» або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.

У Закарпатській області:

співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тис. дол. За цю суму він «гарантував» приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.

На Житомирщині:

знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.

У Запорізькій області:

викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи «Шлях». Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.

На Миколаївщині:

затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.

У Дніпропетровській області:

викрито мешканця регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), організаторам схем повідомлено про підозру.

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки спільно з підрозділами Служби безпеки Миколаївської, Запорізької, Житомирської та Дніпропетровської областей та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України