СБУ попередила контрабанду 20 кілограмів кокаїну з Південної Америки

В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 4 мільйони доларів США за тіньовими розцінками.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту «Південний», і він прихований серед вантажу з бананів. Під час поглибленого митного огляду контейнеру правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України