СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту днр», який будує нові залізничні шляхи для перекидання військ окупантів на передову

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського посадовця, який забезпечує логістику для окупантів на сході України.

Мова йде про ексочільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області рф – Володимира Тужиліна.

У травні 2023 року його призначили «міністром транспорту днр» у тимчасово захопленій частині території Донеччини.

На цій «посаді» фігурант займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ рф з Ростовської області в Україну.

Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території росії у напрямку Донецька.

Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем.

За наявними даними, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тужиліну про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави.

Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України