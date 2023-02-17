СБУ повідомила про підозру суддям російського конституційного суду, які «узаконили приєднання» окупованих районів України до Росії

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 10 суддів конституційного суду рф, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.

2 жовтня минулого року вони визнали «законними» договори про «приєднання» до росії тимчасово окупованих територій України.

Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «донецької та луганської народних республік», а також частини Запорізької і Херсонської областей.

На той момент конституційний суд рф складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, докази зібрано на всіх посадовців, які підтримали це рішення.

Вище військово-політичне керівництво росії використовувало даний висновок конституційного суду рф як формальний етап в анексії захоплених районів України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України).

Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводять співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України