СБУ провела обшуки у структурах, залучених до підготовки та ратифікації «Харківських угод»

Співробітники Головного слідчого Управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих «Харківських угод».

Слідчі дії проводились для встановлення обставин, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні.

Серед іншого, обшуки проводилися у:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки.

Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму, та завдання шкоди економічним інтересам.

СБУ проводить відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про перебіг справи.

СБУ