СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів
Служба безпеки заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України.
У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні.
Інформацію для своїх «публікацій» брали з пропагандистських інтернет-ресурсів рф.
Так, на Київщині:
контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Фейсбук заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це «внутрішній громадянський конфлікт».
У Чернігівській області:
припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі «Однокласники» поширювали дописи на підтримку агресивної політики кремля та співчували втратам загарбників.
На Дніпропетровщині:
викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.
У Харківські області:
затримано ще одного ворожого поплічника. У Фейсбук він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.
На Кіровоградщині:
задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, у тому числі обстріли українських міст.
Крім цього, в Одесі:
повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.
Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації Служби безпеки.
За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Заходи з викриття злочинів проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській та Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.Tweet