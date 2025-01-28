СБУ та Нацполіція затримали ще 8 поплічників рашистів, які займалися підпалами релейних шаф Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали 8 поплічників рф, які на замовлення ворога вчиняли підпали у різних регіонах України.

Фігуранти намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок Укрзалізниці у Київській, Житомирській та Миколаївській областях.

За матеріалами справи, всі фігуранти були завербовані ворогом на Телеграм-каналах із пошуку «легких грошей».

Так, на Київщині:

затримано 18-річного уродженця Донеччини. Після початку повномасштабної війни молодик переїхав до столиці, де у 2025 році погодився працювати на фсб.

За вказівкою окупантів агент пошкодив релейну шафу залізничного світлофора, що регулює рух поїздів через Київську область.

Фігуранта затримали протягом доби після підпалу. Таким чином його перше завдання від фсб стало його останнім.

На Житомирщині:

затримано ще трьох зловмисників. Двоє з них – 23-річні наркозалежні, що діяли у «тандемі»: один підпалював залізничне обладнання, а його подруга – фіксувала злочин.

Інший підозрюваний – 20-річний контрактник-дезертир, який, переховуючись від правосуддя, спалив релейну шафу сигнальної установки.

На Миколаївщині:

«по гарячих слідах» викрито братів-підпалювачів віком 16 та 14 років, які залучили до диверсій двох своїх знайомих.

Разом юнаки намагалися знищити чотири релейні шафи, що забезпечують безпечний рух ешелонів, зокрема у напрямку південного фронту.

За викритими фактами зловмисники отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Житомирській і Миколаївській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» – t.me/spaly_fsb_bot.

Служба безпеки України