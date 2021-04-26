СБУ викрила ділків, які на Київщині підробляли паспорти країн ЄС

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи. Учасники угруповання спеціалізувались на незаконному переправленні іноземців та українців до країн ЄС. Ділки виготовляли підроблені паспорти європейських держав і трудові контракти в Євросоюзі.

Оперативники спецслужби встановили, що угруповання діяло протягом останніх 3-х років. Щомісяця «послугами» користувалось від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила $2,5 тис., вартість «липового» трудового контракту від 600 до 800 американських доларів.

Правоохоронці у ході спецоперації затримали на Київщині, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, «на гарячому» організатора злочинної схеми. Він передавав іноземцям два підроблені паспорти однієї з країн ЄС. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

У ході слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання, адресами виготовлення і зберігання підроблених документів у Черкаській та Закарпатській областях вилучено:

підроблені паспорти і трудові контракти;

засоби зв’язку та чорнові записи;

готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом;

інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення ще 3-ом учасникам угруповання підозр у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою та з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

СБУ