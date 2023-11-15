500 доларів за отримання групи інвалідності: закарпатські правоохоронці затримали на хабарі члена ЛКК

За матеріалами Служби безпеки України слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області викрили лікаря з селища Воловець, причетного до вимагання неправомірної вигоди за видачу медичних висновків особам, які потребують групу інвалідності.

Встановлено, що 47-річний член лікарсько-консультативної комісії за сприяння у наданні статусу особи з інвалідністю вимагав у пацієнтів 500 доларів США. За ці гроші фігурант готував висновок ЛКК та передавав до медико-соціальної експертної комісії пакет документів для розгляду та прийняття позитивного рішення.

Правоохоронці також з’ясували, що місцевій жінці з інвалідністю лікар запропонував за неправомірну вигоду сприяти у отриманні нею медичного висновку для призначення ІІ групи інвалідності пожиттєво.

13 листопада, у ході контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ разом зі слідчими затримали зловмисника на гарячому — одразу після отримання ним 400 доларів США від пацієнтки. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи може підозрюваний бути причетним до видачі таких висновків для військовозобов’язаних чоловіків. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області