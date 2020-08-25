СБУ викрила екскерівників Укртрансбезпеки на розтраті більше ₴100 млн.

Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на 109 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2018 році чиновники організували оборудку через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур.

За версією слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові з представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за завищеною вартістю. А комплектація не дозволяла їхнє використання за цільовим призначенням.

Слідчі дії у справі проводилися у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, що підтверджує наявність протиправної оборудки.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру. Операцію проводили співробітники СБУ спільно з Нацполіцією

Служба безпеки України