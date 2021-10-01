СБУ викрила керівництво ДФС у Сумській області на масштабній корупції

Співробітники Служби безпеки України викрили корупційний механізм, організований колишнім керівництвом Державної фіскальної Служби у Сумській області. За даними слідства, зловмисники штучно створювали перешкоди для підприємців і за хабарі «затуляли очі» на реальні правопорушення.

Як вдалося встановити слідству, до схеми причетний колишній заступник начальника ДФС у Сумській області та головний державний ревізор-інспектор. Їх викрили ще у 2018 році, але через довготривалу експертизу доказів висновки отримали лише зараз.

За матеріалами слідства, у 2018 році співробітники Фіскальної служби провели планову перевірку підприємця, у результаті якої встановили низку «порушень». За висновками чиновників, від його діяльності бюджет недоотримав 1,3 млн грн.

Втім, зловживаючи своїм службовим становищем, посадовці ДФС переробили цей акт перевірки. Вони зменшили суму виявлених порушень, яка не досягнула й 170 тис. грн.

Щоб виявити і припинити злочинні дії, співробітники СБУ провели низку обшуків, у ході яких вилучили матеріали, які передали на експертизу.

У результаті встановлено, що під час податкової перевірки не відображено порушень на суму понад 300 тис. грн. Інші порушення, наведені у попередньому акті, штучно створені податківцями для вимагання і одержання неправомірної вигоди від фізичної особи-підприємця.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України) за різними видами співучасті (організатор та виконавець).

Разом з тим, іншій ревізорці-інспекторці, яка була залучена до перевірки, але не входила до групи за попередньою змовою та не була обізнана в її злочинному плані, повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ