СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених для потреб учасників АТО/ОСС

Служба безпеки України у Тернопільській області викрила схему привласнення бюджетних коштів.

Посадовці будівельної компанії під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу та будівництва приймального відділення для учасників АТО/ОСС завищили вартість робіт на 15.5%. За попередніми оцінками, загальна сума збитків, завданих державному та місцевому бюджетам, становить понад 3.3 мільйона гривень.

За даними слідства, у 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласного наркологічного диспансеру та добудови приймального відділення. За рахунок цього передбачалося покращити якість надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО/ОСС. Договірна вартість робіт становила майже 21 мільйон гривень.

У ході виконання замовлення посадовці компанії, яка виграла тендер, фальшували акти виконаних робіт. Ділки вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Таким чином завищили вартість ремонту на 15.5%. І це призвело до «заморожування» будівництва у 2019 році.

Внаслідок оборудки шоста частина коштів, виділених для потреб учасників АТО/ОСС, осіла в кишенях зловмисників. Державний та місцевий бюджети отримали збитки у 3.3 мільйона гривень.

Зловживання керівництва підрядної організації підтверджено судово-технічною, судово-економічною, будівельно-технічною експертизами.

Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання до нього міри запобіжного заходу.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

СБУ