Стали известны имена военнослужащих, которых расстрелял солдат в Днепре

В Днепре солдат срочной службы расстрелял пятерых человек. В сети обнародовали их имена — четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.

Их опубликовал СУ ГУНП в Днепропетровской области, сообщает Telegram dtp.kiev.ua.

Погибшие:

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Другие данные устанавливаются.

Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника караула. Проживает в г. Олешков, Херсонской области. Другие данные устанавливаются.

Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр. Другие данные устанавливаются.

Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области. Другие данные устанавливаются.

Гражданская погибшая, женщина по имени Вера — 1986 года рождения. Или сотрудница завода – устанавливается, сообщили в правоохранительных органах.

Кроме того, еще пять человек получили ранения: Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р, Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р., Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р., работница завода Шарова Жанна Геннадьевна и Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.

Также сообщается, что стрелял Артемий Юрьевич Рябчук, 25.06.2001 г. р., родом из г. Измаил Одесской области. Он не женат. Образование средне-техническое. Рябчук был призван в НГУ 21.10.2021 Одесским ОТЦК. Родители проживают в Одесской области. Судим не был. // УНИАН