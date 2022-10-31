ДБР під час обшуків на Одеській митниці виявило у контейнері багатоцільовий гелікоптер Мі-2 (ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань продовжує результативну «ревізію» прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

Слідчі дії тривають. Встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера.

Наразі вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що Бюро у межах розслідування раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці: вже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн і робота триває.