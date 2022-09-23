СБУ встановила понад 4 тис. осіб, яких агресор планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України

В результаті багатоетапних оперативних дій Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

Наразі ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Серед них – російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих «мвд» та очільники так званих «тєріторіальних ізбіратєльних комісій».

Згідно з перехопленими документами країни-агресора саме підрозділи росгвардії та воєнної поліції зс рф мають забезпечувати «охорону» псевдоголосувань. Їм на «допомогу» направлено колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам рф.

Крім того, Служба безпеки зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

У межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність),

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.

Служба безпеки України