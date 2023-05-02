СБУ викрила ділків, які профінансували бойовиків «днр» на суму понад ₴50 млн.

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Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації «днр». Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила «бюджет» бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

У результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі викрито організаторів оборудки.

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Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію.

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Такий «товарообіг» забезпечив регулярні надходження до «бюджету» терористичної організації «днр» у вигляді «податків» і «зборів».

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Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті.

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Для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донеччини ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в росії.

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Розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.

Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам «схеми» про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Планується винесення на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з ДБР за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України

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