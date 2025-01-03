СБУ викрила ще 5-х прихильників рашизму, які вихваляли російський напад на Україну

Служба безпеки припинила антиукраїнську діяльність ще 5-ти прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів трьох прихильників рашизму затримано, а ще двоє – вже отримали реальні строки ув’язнення.

Так, на Донеччині:

затримано одразу двох авторів антиукраїнських публікацій у російських «Одноклассниках».

Один із затриманих – ворожий агітатор з прифронтового Мирнограда. Незважаючи на постійні обстріли цього міста з боку рф, фігурант очікував на прихід окупантів, героїзував їхні злочини та намагався дискредитувати воїнів Сил оборони.

Ще один зловмисник проживав у місті Родинське і сподівався на повне захоплення регіону. Він робив публічні дописи на підтримку військових угруповань рф, що воюють на Покровському напрямку, а також виступав за повне роззброєння України.

На Миколаївщині:

затримано мешканця Первомайська, який поширював в інтернеті заклики до державного перевороту в нашій країні. Для «розгону» ворожого контенту він використовував свій Ютуб-канал та сторінку у Фейсбуку із загальною аудиторією понад 10 тис. користувачів.

На цих платформах він агітував захоплювати адмінбудівлі держустанов і створювати так звані «альтернативні» органи влади.

У Черкаській області:

5 років тюрми отримала прокремлівська агітаторка з Уманського району, яку затримали взимку 2023 року. Зловмисниця вихваляла путіна та виправдовувала захоплення території України.

Щоб поширювати наративи москви, жінка створила у соцмережах десятки профілів, які «втемну» оформила на своїх знайомих.

У Хмельницькому:

до 5 років ув’язнення засуджено місцевого жителя, що на своїй сторінці у «Вконтакте» розганяв зрежисовані кремлівськими пропагандистами відео, в яких популяризував Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській, Миколаївській, Черкаській і Хмельницькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України