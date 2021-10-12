СБУ заблокувала канал збуту фальшивих доларів США «преміум»-якості

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти. Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50 відсотків їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони «вкинули» в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Досудовим слідством встановлено, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів. Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.

При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей – 2-х тисяч доларів США.

Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Вилучили:

гроші, отримані злочинним шляхом;

вогнепальну зброю та набої;

чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту.

Встановлюються і блокуються шляхи надходження підробленої іноземної валюти до фігурантів справи.

Заходи із документування незаконної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Житомирській області за координації Департаменту захисту національної державності СБ України спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

СБУ