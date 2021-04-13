СБУ заблокувала контрабандний канал поставок вогнепальної зброї в Україну

Операція проводилась спільно з правоохоронними органами США і Польщі, а також з Національним контактним пунктом Європолу.

Оперативники спецслужби встановили, що організаторами схеми були кілька мешканців столиці та Київської області. Зброю в розібраному вигляді їм передавав спільник із США транзитом через Польщу.

Одного з організаторів затримали під час отримання відправлення.

Під час 7 обшуків правоохоронці вилучили: пістолети «ТТ», «Зауер», «Glock 19» та деталі до них, понад 150 набоїв різного калібру, понад $30 тисяч тощо.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Служба безпеки України