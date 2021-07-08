СБУ задокументувала багатомільйонні зловживання під час придбання спецтехніки Київавтодором

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор». За наявною інформацією, лише одна із закупівель цього підприємства завдала столичному бюджету збитки на понад 20 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року КК «Київавтодор» провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору — поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 млн грн.

За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. У такий спосіб лише цією закупівлею Київавтодор завдав збитки столичному бюджету на більше ніж 20 млн грн.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК «Київавтодор», в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Вилучено фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Заходи із викриття схеми проводяться спільно з Державним бюро розслідувань та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин привласнення бюджетних коштів.

СБУ