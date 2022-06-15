До 11 років позбавлення волі засуджено вбивцю людини у геріатричному пансіонаті

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним раніше судимого 39-річного уродженця м. Донецьк за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік після звільнення з місць позбавлення волі у зв‘язку з хворобою знаходився у геріатричному пансіонаті м. Зміїв.

1 травня 2021 року чоловік разом із потерпілим перебували в холі коридору пансіоната, де дивились телевізор. У зв‘язку з тим, що обвинувачений має вади зі слухом, він дуже голосно розмовляв, що не сподобалось потерпілому. Між чоловіками виникла сварка.

Обвинувачений пішов до своєї кімнати, взяв ніж, повернувся до потерпілого та наніс йому один удар, який став смертельним для чоловіка.

3 червня 2022 року Зміївським районним судом Харківської області чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура