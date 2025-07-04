СБУ затримала агента ФСБ, який корегував масовані атаки рашистів по Києву

Служба безпеки затримала агента фсб, який коригував ракетно-дронові атаки рф по Києву.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого рашисти завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

Головним завданням агента було проведення дорозвідки: він отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.

Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб’єкти, штаби Сил оборони та об’єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт».

На місці події у фігуранта вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України