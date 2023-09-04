СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з РФ
Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента фсб рф у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині.
Він збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об’єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом «робочих» поїздок по регіону на власному автомобілі.
Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.
Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію рф, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.
За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв’язки з криміналітетом в рф.
Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.
Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників.
При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 201 (контрабанда).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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