СБУ затримала коригувальницю рашистів, яка наводила удари на лікарні Слов’янська

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисниця готувала координати для авіаційних атак рф на Краматорському напрямку.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська, яка чекала на повну окупацію регіону.

У поле зору російського гру жінка потрапила, коли «зливала» наслідки ворожих «прильотів» по місту у Телеграм-канали.

Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони.

Щоб отримати таку інформацію, вона «втемну» випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги.

Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному «звіті».

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку.

Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України