СБУ затримала одну з керівниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами «Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации».

Серед іншого, вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації.

Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для фальсифікації «результатів» фейкового плебісциту.

Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але співробітники СБУ своєчасно викрили її і затримали.

За даними слідства, фігуранткою є місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала загарбників і добровільно вступила до окупаційних органів.

У лавах агресора вона активно підшукувала «однодумців», яких намагалась залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала «посади», російські зарплати і лояльність рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

Служба безпеки України