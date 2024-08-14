СБУ затримала посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації міста працювала на рашистів

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час тимчасового захоплення Херсона.

Фігуранткою виявилась секретарка одного з відділів міського суду. На початку повномасштабної війни 39-річна жінка працювала інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.

Під час окупації обласного центру вона підтримала рашистів, які згодом призначили її до загарбницької адміністрації рф.

Там колаборантка стала «інспекторкою» захопленого управління виконання покарань в області, де їй присвоїли «лейтенанта внутрішньої служби рф».

За даними слідства, фігурантка вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у російській тюрмі, яку рашисти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.

Після звільнення міста зловмисниця спочатку «залягла на дно» і тривалий час не виходила з оселі, а потім влаштувалася до місцевого суду.

Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови жінка навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором.

Служба безпеки викрила це, задокументувала злочинні дії колаборантки і затримала її на робочому місці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Фігурантку вже відсторонено від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській та Херсонській областях за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури та сприяння Херсонського міського суду.

Служба безпеки України