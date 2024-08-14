СБУ затримала посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації міста працювала на рашистів
Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час тимчасового захоплення Херсона.
Фігуранткою виявилась секретарка одного з відділів міського суду. На початку повномасштабної війни 39-річна жінка працювала інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.
Під час окупації обласного центру вона підтримала рашистів, які згодом призначили її до загарбницької адміністрації рф.
Там колаборантка стала «інспекторкою» захопленого управління виконання покарань в області, де їй присвоїли «лейтенанта внутрішньої служби рф».
За даними слідства, фігурантка вела облік ув’язнених та їх розподіл по камерах у російській тюрмі, яку рашисти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.
Після звільнення міста зловмисниця спочатку «залягла на дно» і тривалий час не виходила з оселі, а потім влаштувалася до місцевого суду.
Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови жінка навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором.
Служба безпеки викрила це, задокументувала злочинні дії колаборантки і затримала її на робочому місці.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).
Фігурантку вже відсторонено від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській та Херсонській областях за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури та сприяння Херсонського міського суду.Tweet