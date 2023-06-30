Махінації з нерухомістю: повідомлено про підозру колишньому голові суду одного із райсудів Львівщини

За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді судді, незаконно видав два рішення суду.

Чоловік склав та підписав фіктивні рішення про визнання права власності на два нерухомі об’єкти. Внаслідок чого вони незаконно вибули із права власності територіальної громади міста.

Мова йде про приміщення загальною площею 220 кв м, що знаходяться на одній із центральних вулиць Львова. Їх орієнтовна вартість становить близько 6 млн грн.

В подальшому ці рішення стали підставою для державної реєстрації права власності. Після чого незаконно легалізовані приміщення було передані до статутного капіталу товариства, бенефіціарними власниками якого є громадяни рф.

На підставі ухвали слідчого судді на вищевказані нежитлові приміщення накладено арешт та передано в управління АРМА.

На даний час підозрюваний звільнений із посади судді.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури