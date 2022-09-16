Львів’янин привласнив гроші, які волонтери збирали на потреби ЗСУ та постраждалим від війни

Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно 21-річного львів’янина за фактом вчинення шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні цього року обвинувачений надав у користування волонтеру банківську картку та, після надходження на неї коштів, які призначались на потреби ЗСУ та постраждалим від дій країни-агресора, здійснив її блокування, закриття та перевипуск нової віртуальної картки, на яку автоматично зараховано майже 100 тис грн. Цими грошима фігурант розпорядився на власний розсуд.

До вироку суду за клопотанням прокурора обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури