СБУ затримала торгівця зброєю та виявила схрон із засобами ураження на Запоріжжі (фото)

Служба безпеки продовжує посилені контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня України. В результаті спецоперації у Запоріжжі затримано торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин.

Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника партію тротилу.

Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання в обласному центрі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, в ході проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.

За попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону.

Його обладнали у покинутій господарській будівлі на околицях Запоріжжя. Під час її огляду правоохоронці серед іншого виявили:

бойові гранати Ф-1, РГД-5 та РГН

понад 800 набоїв калібру 7,62 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Служба безпеки України