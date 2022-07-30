СБУ затримала торгівця зброєю та виявила схрон із засобами ураження на Запоріжжі (фото)
Служба безпеки продовжує посилені контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня України. В результаті спецоперації у Запоріжжі затримано торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин.
Під час затримання правоохоронці виявили у зловмисника партію тротилу.
Бойові засоби ураження він приховано зберігав за місцем проживання в обласному центрі. Своїх клієнтів підшукував через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, в ході проведення подальших слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження схрону зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.
Серед вилученого – понад 5 кг тротилу і пластиду, а також реактивна протитанкова граната РПГ-22.
За попередніми даними, тайник міг бути облаштований для вчинення диверсій на території регіону.
Його обладнали у покинутій господарській будівлі на околицях Запоріжжя. Під час її огляду правоохоронці серед іншого виявили:
- бойові гранати Ф-1, РГД-5 та РГН
- понад 800 набоїв калібру 7,62 мм.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Триває розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.Tweet