Серійного крадія-рецидивіста засуджено до 5 років тюрми

Кіровоградська обласна прокуратура у суді апеляційної інстанції відстояла свою позицію щодо призначення серійному крадієві суворішого покарання – 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

Публічним обвинувачем доведено, що засуджений вчинив 6 епізодів викрадення чужого майна з приватних помешкань в Кропивницькому. За відсутності власників він через вікно проникав до оселі та викрадав гроші, ювелірні вироби, цінне майно. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим складає 400 тис грн.

За скоєне судом першої інстанції чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 185 КК України та призначено покарання у виді 3,6 років ув’язнення. У апеляційній скарзі прокурор наполягав на скасуванні вказаного вироку в частині призначеного покарання в наслідок м’якості.

Кропивницький апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та засудив крадія до 5 років позбавлення волі.

Наголосимо, що чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.