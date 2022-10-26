У Запоріжжі конфлікт між водіями на дорозі завершився угоном транспортного засобу

Правоохоронці встановили особу правопорушника і місцезнаходження легковика. Тривають слідчі дії.

19 жовтня 2022 року на проїжджій частині дороги в Шевченківському районі міста під час маневру водій «шевроле» «підрізав» інший автомобіль. ДТП не сталося, проте створилася майже аварійна ситуація та спалахнув конфлікт.

У результаті сварки чоловік, який їхав в іншому транспортному засобі, декілька разів вдарив водія «шевроле» та заволодів його автомобілем.

Потерпілий звернувся із заявою до відділу поліції № 3 Запорізького районного управління. Слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, та розпочато досудове розслідування.

Оперативно-розшукові заходи успішно провели працівники сектору кримінальної поліції. Вони зібрали та відпрацювали необхідну інформацію та вже наступного дня виявили угнаний автомобіль на території гаражного кооперативу неподалік автотраси Харків-Симферополь.

Встановлено й особу правопорушника. Ним виявився 21-річний житель Запоріжжя. Під час опитування у відділі поліції він повівся зухвало і відмовився пояснювати причини скоєння правопорушення.

22 жовтня на підставі зібраних доказових матеріалів під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури молодикові оголошено про підозру в скоєнні незаконного заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої фігуранту статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Запорізької області