Сестрам Савченко вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати

Санкція статті, яку їм закидають, передбачає штраф до 850 гривень, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.

Колишня народна депутатка Надія Савченко та її сестра Віра отримали підозри за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Прикордонники виявили у жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 з явними ознаками підроблення під час перевірки документів в аеропорту «Бориспіль». Пізніше очільник МВС Денис Монастирський підтвердив, що йдеться про Савченко.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Пізніше Савченко та голова комітету з питань здоров’я нації Радуцький посварилися у прямому ефірі через фейковий COVID-сертифікат. // Діло