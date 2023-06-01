Шахрай представився лікарем і ошукав жінку на 10 тисяч доларів

Оперативники Чернігівського районного управління затримали мешканця Одеси за підозрою у шахрайських діях щодо 69-річної чернігівки.

Вчора близько 17-ї години до поліції звернулась пенсіонерка з Чернігова, яка заявила, що віддала невідомому молодику 10 тисяч доларів нібито на лікування дочки. Перед цим жінці телефонував невідомий, який представився лікарем та розповів, що дочку потерпілої збив автомобіль і на операцію терміново необхідні кошти. Схвильована літня жінка погодилася допомогти і назвала свою адресу, за якою «лікар» може забрати кошти. Після чого до неї прийшов незнайомець, якому вона віддала всі заощадження – 10 тисяч доларів. Після уходу «лікаря» пенсіонерка зателефонувала дочці, яка запевнила, що з нею все гаразд.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по «гарячих слідах» поліцейські затримали причетного до шахрайства молодика, який вже винайняв таксі і намагався виїхати з міста. У зловмисника вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом, та речові докази причетності до шахрайства.

Поліція затримала підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Також поліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Правоохоронці звертаються до громадян: будьте пильними й обережними при спілкуванні із незнайомцями, не поспішайте виконувати їхні умови і прохання, одразу телефонуйте своїм родичам або на спецлінію «102». Обов`язково розкажіть своїм близьким родичам (особливо старшому поколінню) про існування такого роду шахрайств, аби уберегти їх від зловмисників.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області