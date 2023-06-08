Шахрайка з Прикарпаття торгувала уявними iPhone

Аферистка продавала в мережі вигадані мобільні пристрої. Сума збитків потерпілих складає близько 150 тисяч гривень. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру.

Злочинну діяльність прикарпатки викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими та оперативниками поліції Надвірнянщини.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20-річна мешканка області, в соціальній мережі створила облікові записи під виглядом сторінок онлайн-магазинів із продажу мобільних телефонів.

Фігурантка запевняла потерпілих, що товар у наявності та його можливо придбати. Заявники переказували передоплату за телефони, однак їх не отримували.

Аферистка ошукала 10 громадян з різних областей України, на суму близько 150 000 гривень.

У ході обшуку в помешканні жінки, поліцейські вилучили речові докази її злочинної діяльності: мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи тощо.

Фігурантці слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Згідно із санкцією статті підозрюваній загрожує покарання на строк до трьох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.

Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих осіб.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини